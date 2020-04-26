Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DİYARBAKIR Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği

Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeğiTÜRK Kızılayı'nca ramazan ayı dolayısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye iftar yemeği dağıtımına başlandı.

26.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:41
Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği
TÜRK Kızılayı'nca ramazan ayı dolayısıyla Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye iftar yemeği dağıtımına başlandı.
Merkez Sur ilçesinde, Kızılay'a ait 400 yılık tarihi konakta, ramazan dolayısıyla her gün 2 bin aile için kazanlarda yemek pişiriliyor. Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ailelere ulaştırılıyor. Türk Kızılayı Sur Şubesi Başkanı Recep İdikut, ramazan ayından önce de ihtiyaç sahibi ve kimsesizler için sıcak yemek hazırladıklarını belirterek, "Sulu, katı ve tatlıdan oluşan yemeklerimizi her gün öğle saatlerinden itibaren sefer taslarına doldurarak bunları kapı kapı dolaşarak dağıtıyoruz. Aşevimizde, ramazan ayı nedeniyle 3 çeşit yemek hazırlıyoruz. Sefer taslarına koyup gönüllülerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak mahalle mahalle tespit ettiğimiz ailelerimize teslim ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı döneminde de her gün 3 bin civarında ekmek dağıttık. Vatandaşlarımıza evde kalmaları ve ne ihtiyaçları varsa bize bildirmeleri konusunda telkinde de bulunuyoruz. Telefon numaralarımızı verip aramalarını istiyoruz" dedi. DİYARBAKIR Kızılay’dan Diyarbakır’da 2 bin aileye iftar yemeği

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kızılay, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Kızılay'dan Diyarbakır'da 2 bin aileye iftar yemeği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:20: DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı - Haber 15:20: Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 95 kişiye ceza - Haber 15:20: Bolu'da ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 500 adet kumanya hazırlandı - Haber 15:18: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Aden'de kamu kurumlarını ele geçirdiği iddiası - Haber 13:59: Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi - Haber 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 09:24: ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber