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Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik

Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlikTÜRK Kızılayı Diyarbakır Şubesi ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

01.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:09
Diyarbakır Kızılay 'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik
TÜRK Kızılayı Diyarbakır Şubesi ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Destek grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulanlar ile sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için de seferber oldu.
Diyarbakır Kızılayı, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunan 65 yaş ve üstü kişiler, ihtiyaç sahipleri ile yetim, dul, yaşlı, hasta, engelli ve işsiz olanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ekibi, bugün merkez Sur ilçesindeki birçok ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ulaştırdı. Yardım götürülen Cemile ve Şaban Öztek çiftinin 'Bu yağmurda niye geldiniz? Yağmur durduktan sonra gelseydiniz' demesi, Kızılay ekibini duygulandırdı. Kolileri teslim eden Kızılay ekibi, ateş ölçer ile yaşlı çiftin ateşini de kontrol etti.
Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyet alanında bulunanların temel ihtiyaçlarını kaymakamlıklar ile koordineli olarak karşıladıklarını belirtti. Işık, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınacakların ve hastalığın tedavisinde görev yapan sağlık personelinin, misafir edildiği Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki beslenme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi.
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Diyarbakır Kızılay’ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kızılay, Güncel

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Diyarbakır Kızılay'ından sağlık çalışanları ve yaşlılar için seferberlik
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