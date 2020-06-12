DİYARBAKIR Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdiler

Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdilerDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 yıldır yatalak olan Musa Erik (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi.

12.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:21
Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdiler
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 yıldır yatalak olan Musa Erik (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdi. Erik'in öldüğünü duyan komşuları, gönüllü olarak karantinaya girdi.
Kaynartepe Mahallesi 258'inci Sokak'ta oturan N.E. (55) ve yatalak eşi Musa Erik'te, 13 gün önce koronavirüs belirtileri görülünce durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapılan çiftten Musa Erik'te koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Erik, yoğun bakıma alınırken, eşi N.E. ise kızının evinde karantinaya alındı. Musa Erik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Filyasyon ekipleri ise çalışma başlattı. Musa Erik'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrenen komşularının ise gönüllü olarak evlerinde karantinaya girdikleri öğrenildi. DİYARBAKIR Komşularının koronavirüsten öldüğünü duyunca gönüllü karantinaya girdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bağlar, Güncel, Haber

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