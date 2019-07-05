05.07.2019 16:16
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DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralıDiyarbakır'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi.

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
Diyarbakır'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek ise telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Mardin yolunda, Ovabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 RVM 80 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe, manevra yapmasına rağmen çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek de telef oldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DİYARBAKIR Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi 3 yaralı
Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel

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