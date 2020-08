DİYARBAKIR ’KORONAVİRÜS HASTALARI GÜNDE 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE TÜKETMELİ’

BESLENME uzmanı ve diyetisyen Ruşen Aksu, koronavirüse yakalanan ve atlatanların C ve D vitaminleriyle beslenmeleri önerisinde bulunarak, "D vitamininden zengin besinleri balık, somon balığı, karaciğer, yumurta sarısı, C vitamininde zengin besinin ise kırmızı ve yeşil biber, roka, tere, kivi, portakal ve narenceler. Meyve ve sebzeyi en az 5 porsiyon gün içerisinde tüketmeleri ve yarım saat ile 40 dakika arasında yürüyüş yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Koronavirüse yakalanan ve atlatanların nasıl bir beslenme programı yapması gerektiğini anlatan Diyarbakır'da bir özel hastane görevli beslenme uzmanı ve diyetisyen Ruşen Aksu, C ve D vitaminlerin etkisini değerlendirdi. Enfekte olanların bağışıklığı yüksek olmasının önemli olduğunu anlatan Aksu, sağlıklı beslenmeye dikkat çekti. Beslenmenin yanı sıra gün içerisinde yarım saat ile 40 dakika arasında egzersiz yapılması önerisinde de bulunan Aksu, şunları söyledi:

"Bağışıklığı destekleyici kemik suyu çorbaları, kükürtlü sebzelerden zengin soğan, sarımsak brokoli ve pancarı beslenmemize eklemeliyiz. Kuru baklagilleri hayatımıza sokmalıyız. D ve C vitamininden zengin beslenmek hem bağışıklığı yükseltme açısından hem de antioksidan içerikleri yüksek olduğu için enfeksiyondan korunması açısından oldukça önemli. D vitamininden zengin besinleri balık, somon balığı, karaciğer, yumurta sarısı beslenmeye eklemeliyiz. Eğer D vitamini seviyelerimiz doktor kontrolüyle beraber 50'nin altındaysa bir destek sağlamalıyız. Değilse eğer beslenmeye önem göstermeliyiz. C vitamininden zengin kırmızı ve yeşil biber, roka, dereotu, kivi, portakal günlük yaşamlarımıza eklemeliyiz. Antienflamatuar besinler yeşil çay, sumak, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfili de beslenmeye eklememiz oldukça önemli. Gün içerisinde et, tavuk, balık ve yumurtayı beslenmelerine eklemelidir. Kuruyemişlerde çinko açısından zengin olduğu için iştahı artıracaktır. Fındık, fıstık, badem beslenmeye tekrardan eklenmeli. Meyve ve sebzeyi en az beş porsiyon gün içerisinde tüketmeleri ve yarım saat ile 40 dakika arasında yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Ayrıca kovid pozitif hastalarda yaşanabilecek sindirim problemleri için prebiyotik ve prabiyotikten zengin beslenmek oldukça önemli. Kefir ve yoğurt güç içerisinde tüketmeli soğan, sarımsak ve yer elması ile muz günlük olarak beslenmelerine eklemelidirler" dedi.