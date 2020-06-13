DİYARBAKIR KORUMA ALTINDAKİ GEYİKBÖCEĞİ DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ

DOĞAL Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Liste'deki 'Yakın Tehdit' olarak işaretlenen türler arasına alınan ve en üst seviyede koruma altında bulunan geyikböceği (Lucanus cervus), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görüldü.

13.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:56
DOĞAL Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Liste'deki 'Yakın Tehdit' olarak işaretlenen türler arasına alınan ve en üst seviyede koruma altında bulunan geyikböceği (Lucanus cervus), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görüldü. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, geyikböceğinin, kentteki biyoçeşitliliğin zenginliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'de koruma altında bulunan, Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'ndeki, 'Yakın Tehdit' olarak işaretlenen türler arasına alınan ve en üst seviyede koruma altında bulunan geyikböceği, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde görüldü. Kulp ilçesindeki evinde geyikböceğini görüntüleyen amatör fotoğrafçı Mehmet Şirin Zengin, böceğin doğal ortamında kalması için ağacın kenarına bıraktığını söyledi. Zengin, "Balkonda kardeşimle birlikte oturduğumuz sırada değişik bir böceği fark etti. Daha sonra böceği incelediğimde boynuzlu olduğunu gördüm. Farklı ve güzel bir böcek olduğunu anladık. Yaptığımız araştırmada evimizde görülen böceğin geyikböceği olduğunu öğrendik. Böceğin fotoğraflarını çektikten sonra doğal ortamında kalması için bir ağacın kenarına bıraktık. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.
'LÜTFEN BU BÖCEKLERE DOKUNMAYIN'
Geyikböceğinin Diyarbakır'da görülmesiyle kentin biyoçeşitliliğinin zenginliği açısından önemli olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böceğinin internet ortamında yüksek fiyatla satışı çıkarılmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belertti. Satar, "Yaşam döngülerine baktığımız zaman, dişiler 12 ile 24 yumurtasını ormanda bulunan ölmüş ağaçların içerisine bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar o ağaç kütüğünde 5- 6 yıl yaşıyorlar. Maalesef basında birçok yanlış haberler var. Geyikböceğinin yüksek fiyatla satıldığını, ilaç yapımında kullanıldığına dair asılsız haberler var. Bundan dolayı insanlar geyikböceği arayışına giriyor. Bunun yapmak suçtur ve cezası var. Diyarbakır'da bulunması bizi oldukça sevindirdi. Bunu görüntüleyen doğasever arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bu böceklere dokunmayın. Bunların parasal değeri yok. Sadece söylentiden ibaret bazı haberlere de inanmasınlar" diye konuştu. DİYARBAKIR KORUMA ALTINDAKİ GEYİKBÖCEĞİ DİYARBAKIR’DA GÖRÜLDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Yakın, Kulp, Güncel, Haber

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