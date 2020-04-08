Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır Kulp'ta 5 işçinin şehit olduğu terör saldırısına kınama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin 5 orman işçisini şehit ettiği saldırı, akademisyen, sendikacı, gazeteci ve hukukçuların çoğunluğunu oluşturduğu 51 kişi tarafından ortak açıklamayla kınandı.

08.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:50
Diyarbakır Kulp'ta 5 işçinin şehit olduğu terör saldırısına kınama
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin 5 orman işçisini şehit ettiği saldırı, akademisyen, sendikacı, gazeteci ve hukukçuların çoğunluğunu oluşturduğu 51 kişi tarafından ortak açıklamayla kınandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'in de aralarında bulunduğu 51 kişi, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle insan hayatı kurtarma mücadelesi verirken, insan öldürmeye programlanmış terör örgütünün kanlı yüzünü göstermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal kesimler dayanışma göstererek insan hayatı kurtarmak ve insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için çabalarken terör örgütü PKK, emekçi ve sivil katliamlarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan'da inşaatta çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu'nun katledildiği, bugün ise yine PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyla 5 orman işçisinin şehit edildiğine işaret edildi. Terör örgütünün bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef aldığına dikkat çekildi.
Terör örgütü PKK'nın kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Dayanışmanın en fazla olması gereken bu dönemde bile birtakım fırsatçılar türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller, özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devlet kapasitesini zaafa uğramış olarak göstermeye çalışanları gördük."
Türkiye'nin daha önce buna benzer çok sayıda saldırıyı bertaraf ettiği gibi bununla da mücadele etme azim ve kararlığına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadeleye 'halk sağlığı sorunu' diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. Daha önce PKK'nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz."
Açıklamada, insan hayatına kasteden terörün bir an önce durması da istenerek, "PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır Kulp'ta 5 işçinin şehit olduğu terör saldırısına kınama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını - Haber 20:08: Sakarya'da iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 20:08: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 669'a yükseldi - Haber 20:07: Ereğli'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 101 kişiye 51 bin TL ceza - Haber 20:07: SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: "Öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olmamız lazım" - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin