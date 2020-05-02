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DİYARBAKIR Kumrular saldırısının faili, koronavirüsten korkup Diyarbakır'a gelmiş

Kumrular saldırısının faili, koronavirüsten korkup Diyarbakır'a gelmişANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olan ve 2 gün önce Diyarbakır'da yakalanıp tutuklanan terörist İhsan A.

02.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:26
Kumrular saldırısının faili, koronavirüsten korkup Diyarbakır'a gelmiş
ANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olan ve 2 gün önce Diyarbakır'da yakalanıp tutuklanan terörist İhsan A.'nın, koronavirüs endişesiyle korkup, kente geldiği ortaya çıktı.
Başkent'te Kumrular Caddesi'nde 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İhsan A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese şafak vakti hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerin de katıldığı operasyonda İhsan A., Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde bulundu. Evin bahçesine farklı iki sokaktan da giriş olduğu tespit evde, polisleri görünce üst kata çıkıp kaçmaya çalışan İhsan A., yakalanarak gözaltına alındı.
PKK'lı terörist İhsan A.'nın, koronavirüse yakalanmamak için korkup iki hafta önce Diyarbakır'a geldiği ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
DİYARBAKIR, (DHA)-
DİYARBAKIR Kumrular saldırısının faili, koronavirüsten korkup Diyarbakır’a gelmiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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