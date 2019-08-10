Haberler» Güncel» Haber

DİYARBAKIR KUYUDAN PETROL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Diyarbakır'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.

10.08.2019 10:22
DİYARBAKIR KUYUDAN PETROL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Diyarbakır'da, petrol kuyusundan 980 litre ham petrol çalarken suçüstü yakalanan M.N.E., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi'nde bulunan ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün devriye görevi sırasında M.N.E.'yi, petrol kuyusundan ham petrolü çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda 17 bidon içerisinde 980 litre ham petrol ele geçirilirken, gözaltına alınan M.N.E.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DİYARBAKIR KUYUDAN PETROL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19   Önce kanserden sonra fazla kilolarından kurtuldu
12:19   "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması
12:18   Başında tümör bulunan Japon balığı ameliyat edildi
12:18   BU HAVUZDA ZİYARETÇİLER KENDİNİ 'KRAL' GİBİ HİSSEDİYOR
12:18   Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
12:18   ANTALYA BU HAVUZDA ZİYARETÇİLER KENDİNİ 'KRAL' GİBİ HİSSEDİYOR
12:17   Kavurma yapmanın püf noktaları