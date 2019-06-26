Diyarbakır, LGS'de 12 birinci çıkardı

Diyarbakır, LGS'de 12 birinci çıkardıDİYARBAKIR - Diyarbakır, Liselere Geçiş Sınavı'nda Türkiye genelinde 500 tam puan alan 12 öğrencinin gururunu yaşıyor. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, "Tabi bu bir maraton inanılmaz bir disiplinle ve çalışma hevesiyle bu maratonu şampiyonlukla hepimize bu gururu yaşattılar. Diyarbakır'a bu coğrafyaya hak ettiği özlemi yaşattılar" dedi.LGS sonuçlarının açıklanmasıyla Diyarbakır, 6'sı devlet, 6'sı özel okul olmak üzere Türkiye Geneli 500 tam puan alan 12 öğrenci çıkarttı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birinci olana öğrencilere plaket taktim edildi. Düzenlenen plaket taktim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı."Diyarbakır'a bu coğrafyaya hak ettiği özlemi yaşattılar"Törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, geçen hafta açıklanan LGS sonuçlarına göre Diyarbakır'da 12 tane şampiyon öğrenci çıkardıklarını söyledi. Tam puan alan bütün soruları yanıtlayan 12 öğrencileriyle burada olduklarını, onlara emek veren müdürlerini ağırladıklarını belirten Doç. Dr. Taşçıer, "Tabi bu bir maraton inanılmaz bir disiplinle ve çalışma hevesiyle bu maratonu şampiyonlukla hepimize bu gururu yaşattılar. Diyarbakır'a bu coğrafyaya hak ettiği özlemi yaşattılar. Bu sayıda bir topluma öncülük ettiğiniz için öncelikle sizlerle gurur duyuyorum. Önünüzde uzun bir yol var başarılı bir kariyer diliyorum, ülkemize ve Diyarbakır'ımıza mesleki kariyerinizle öncü olacağınız diğer başarılarınızla katkı sunacağınızı umuyorum bekliyorum. Biz de İl Müdürlüğü olarak Diyarbakır'da 4 aydır en az sizin kadar çalışmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Onlara erişmeye çalışıyoruz bu arada sadece bir yanlış yapan 20 küsur öğrencimiz daha var il genelimizde burada olmayan o öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum. Tabi diğer bütün öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum. Bu maratona katılmak cesaret ister. Büyük bir özveri ister hazırlık yapan diğer öğrenci kardeşlerimizin de sizlerin huzurunda selamlıyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz başarı tek başına bir şey ifade etmiyor onu taçlandırmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Onu hayatla buluşturmanız lazım. Mesleki kariyerinizin hayata değen diğer kısmı var. O hayatın sorunlarına mesleki başarılarınızla artı değer yapmanız lazım. Yolun başındasınız bizler sizin hizmetinizde olacağız. Sizin yolunuzu açmaya çalışacağız. Sizler de gelecekte bu makamları bu şehri ve ülkeyi emanet edeceğimiz geleceğimizsiniz. Dolaysıyla bu emeklerinizi bu şevkinizi azminizi hiçbir şekilde bozmayın. Bu engellerle bu savaşma gücünüzü hep devam ettirin. Sizden sonra gelen kardeşlerinize de aşılayın istiyorum. Sınıf arkadaşlarınıza komşularınıza diğer arkadaşlarınıza bulaştırın. Öğretin ve nasıl başardığınızı bize anlatın onlara anlatın izinizi sürsünler istiyoruz. Bu başarı ilimize ihtiyaç duyduğumuz morali bize aşılayacaktır" dedi."Sizin hikayelerinizi onların hikayeleri ile buluşturacağız"Şampiyon olmak bir şey ifade etmiyor sadece sürdürülebilir açıklasın da bulunan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, sözlerine şöyle devam etti:"Hayatın diğer aşamalarına devam ettirmek lazım. Şampiyon olmak bir başlangıç omuzumuza bir yük yüklüyor. Biz sizin bu ihtiyaçlarınızı burs düzeyinde olsun diğer eğitim kalitenizin gelişmesi için yanınızda olacağız. Hepsini not ediyoruz. Burada olmayan ama bir yanlışla, iki yanlışla veya üç yanlışla olan çocuklarımızı da göz ardı etmeden hepinizi kollayacak politikalar stratejiler geliştireceğiz. Biz sizin o öncülüğünüzü gerçekleştirecek pek çok adımı atacağız ve destekleyeceğiz. Bu sene tabi göreve 4 aydır geldik. Önümüzdeki yıl için 7-11 olan önümüzdeki yıl 8-12'inci sınıflar gelen çocuklarımıza bir eylem planı hazırlıyoruz. 8 ve 12'inci sınıftaki öğrencilerimizin daha iyi başarılar ve kaliteli bir başarı ortaya koyabilmeleri için biz bu eylem planını hayata geçireceğiz. Eylül ayıyla birlikte arkadaşlarımız çalışıyor. Biliyorsunuz il genelinde hak ettiğimiz bir yerde değiliz. Yani sıralamamız bize bunu gösteriyor. Ama sizin varlığınız bize şunu gösteriyor. Bize o umudu yeşertiyor. 6 kolej 6 devlet okulunun birincisi olması bize aslında emek gösterirsek her yerde bu birincinin dolaştığını ve var olduğunu gösteriyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Biz bir arkeolojik kazı gibi öğrencilerimizin yetenekli olsun çaba sarf eden diğer görünmeyen öğrencilerimize ulaşacağız hep beraber bunu başarmaya çalışacağız. Sizin hikayelerinizi onların hikayeleri ile buluşturacağız. Sonra bu hikayeleri yetişebildiğimiz sürece destek olmaya çalışacağız. Bu emeği boş bırakmayacağız karşılıksız bırakmayacağız.""Arkadaşlarımız karamsar olmasın"Çermik ilçesi Fatih Ortaokulu'nda okuyan LGS birincisi öğrencilerden Muhammed Emin Özkahraman, Çermik Konuksever İlkokulunda okumaya başladığını ifade etti. İlkokul 1-2'nci sınıfı kendi köyünde bitirdiğini kaydeden Özkahraman, "Diğer köye geçtim 5-6'ncı sınıfa kadar orada okudum. Oradan Fatih Ortaokulu'na geçtim. Fatih Ortaokulu'nda eğitim daha ileri düzeydeydi. Onun için daha iyi çalıştım. Oranın ortamına uyum sağladım. Derslerim daha iyi oldu oraya gittikten sonra öğretmenlerim de iyiydi diğer okullara göre orada çok çalıştım öğretmenlerimin tavsiyelerini dinledim özellikle. Ailem bana çok yardımcı oldu, ağabeylerim, ablalarım ve arkadaşlarım. Teneffüslerde genellikle çok çalıştım, teneffüslere çıkmadım. Kesinlikle ama kesinlikle karamsar olmasınlar" diye konuştu.