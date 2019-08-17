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DİYARBAKIR Lice'de minibüs devrildi 7 yaralı

Lice'de minibüs devrildi 7 yaralıDiyarbakır'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

17.08.2019 15:51
DİYARBAKIR Lice'de minibüs devrildi 7 yaralı
Lice'de minibüs devrildi 7 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Damar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı inşaat malzemelerinin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hurdaya dönen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
DİYARBAKIR Lice'de minibüs devrildi 7 yaralı

Diyarbakır, Lice, Güncel

Kaynak: DHA

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