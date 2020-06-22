Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün'e sponsor oldu

Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün'e sponsor oldu.

Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün'e sponsor oldu
22.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:53
Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün'e sponsor oldu.

Türkiye tarihinde ilk kez havalı silah tüfekte Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak yarışacak olan Diyarbakırlı milli atıcı Ömer Akgün'e Diyarbakır Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu sponsor oldu. Diyarbakırlı milli atıcı Akgün, Özel Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu'na kendisine bu zor süreçte destek vermesinden dolayı teşekkür etti. Akgün, "Haşim Merdoğlu'ndan Allah razı olsun. Ben de inşallah katılacağım müsabakalarda başarılarımı onlarla paylaşacağım. Türkiye tarihinde ilk kez 10 metre havalı tüfek büyük erkekler kategorisinde olimpiyatlar giden ilk ve tek sporcu oldum. Olimpiyatlardan madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Diyarbakır Maarif Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu da, mili atıcı Ömer Akgün'e sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Merdoglu, "Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Akgün'e başarılar diliyoruz. Biz Ömer Akgün'e elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Akgün, Diyarbakır, Türkiye, Spor, Haber

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