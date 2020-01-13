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Diyarbakır mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı

Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandıDİYARBAKIR'da, mangal yapmak için evinin balkonundaki barbeküyü yakan Zeliha Çiçek, kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin patlamasıyla yaralandı.

13.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:41
Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı
DİYARBAKIR'da, mangal yapmak için evinin balkonundaki barbeküyü yakan Zeliha Çiçek, kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin patlamasıyla yaralandı.
Olay bugün öğle saatlerinde ilçesi Peyas Mahallesi 233'üncü Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, torunuyla birlikte yaşayan Zeliha Çiçek, balkondaki barbeküde mangal yapmak için ateş yakmak istedi. Çiçek, kağıtları barbeküye koyup ateşe verdiği sırada patlama meydana geldi. Zeliha Çiçek, yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çiçek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çiçek'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Evde inceleme yapan polis, patlamaya kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin neden olduğunu tespit etti.
Diyarbakır mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı

Kayapınar, Güncel

Kaynak: DHA


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