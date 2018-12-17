Diyarbakır Merkezli 11 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri ankesörlü ve büfe, market gibi umuma açık yerlerdeki sabit telefonlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.