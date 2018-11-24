Diyarbakır Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Diyarbakır
merkezli 16 ilde başlatılan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında örgüt yöneticileri tarafından telefonla arandıkları belirlenen kişilerin adreslerini belirleyen polis; İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Balıkesir
'in de aralarında bulunduğu 16 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamına aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır'a getirilirken, operasyonların devam ettiği öğrenildi. - Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı,Diyarbakır
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:05