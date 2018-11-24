Diyarbakır Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18

Diyarbakır merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüpheliden 35'i yakalandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri birtakım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf binbaşı, iki yüzbaşı, üsteğmen, 21 astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen iki askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.