Diyarbakır Merkezli 6 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

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Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 38 şüpheliden 12'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü liderleri, yöneticileri ve üyelerine yönelik soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli, Kahramanmaraş, Batman, Bolu, Gaziantep ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından tutuklandı, 26 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.