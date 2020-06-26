Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı (2)VALİLİK: 21 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYORDiyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 42 şüphelinin gözaltına alındığı, 21...

26.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:16
Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı (2)
VALİLİK: 21 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 42 şüphelinin gözaltına alındığı, 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından verilen kararla, PKK/KCK terör örgütü yapılanması içinde, sözde kurucu meclis görevini üstlenen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adı altında faaliyette bulunan ve sözde delege sıfatıyla bahse konu yapı adına eylemlere giriştiği tespit edilen 63 şahsın yakalanmasına yönelik olarak, 26 Haziran 2020 tarihinde söz konusu şahıslara ait 76 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlar sonucu şüpheli şahıslardan 42'si yakalanmış olup 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise bölücü terör örgütüne ait çok sayıda doküman ele geçirilmiştir." Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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