24 Kasım 2018, 14:06
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Diyarbakır Merkezli Fetö Operasyonunda 35 Gözaltı

Diyarbakır Merkezli Fetö Operasyonunda 35 Gözaltı

Diyarbakır merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen 1 üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden 1 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - DİYARBAKIR Diyarbakır
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:06