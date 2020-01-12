Haberler » Güncel » Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

12.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:12Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı
merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları" iddiasıyla Diyarbakır, ve 'de 8 Ocak'ta 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şüpheli Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, 22 av tüfeği, tabanca, şarjör, 43 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, 61 bin 880 lira, 450 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İzmir'de gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma dosyası kapsamında yapılan ara yakalamada Mehmet Emin A. da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Mehmet Emin A, Cihan A, Yunus Y. ve Kadri D. "suç örgütü kurmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Antalya, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haber
16:20  Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:18  İş merkezinin kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber
16:16  Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar - Haber
16:16  Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
12.01.2020 16:25:23