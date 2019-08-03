Haberler» Güncel» Haber

DİYARBAKIR MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

03.08.2019 16:09
DİYARBAKIR MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EP 235 plakalı yolcu minibüsü ile 35 AK 2886 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparken, yolcu minibüsü ise takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22   Yaylada yapılan defilede sarı yayla çiçeğinden gelinlik sergilendi
17:22   İSTANBUL- İMAMOĞLU, VATİKAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
17:19   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
17:17   Kalp krizi geçiren ünlü dondurmacıyı sırada bekleyen sağlıkçı kurtardı /Ek fotoğraf
17:17   Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
17:15   Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor"
17:15   CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı'nda incelemelerde bulundu