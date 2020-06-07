DİYARBAKIR Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu

Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştuDİYARBAKIR'da, mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

07.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:01
Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu
DİYARBAKIR'da, mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Atölye sahibi, 100 bin liralık zararının olduğunu söyledi.
Merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 431'inci Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yılmaz Ertuğrul'a ait olan ve pazar günü açık olmayan atölyede başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının ardından iş yerine gelen Yılmaz Ertuğrul, 100 bin liralık zararının olduğunu belirterek, atölyede kullandıkları birçok malzemenin de kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DİYARBAKIR Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74’le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Cristiano Ronaldo’lu Juventus, Cengiz Ünder’i transfer listesine aldı Haber
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi Haber
Trump köşeye sıkıştı! Protestolara karşı 10 bin asker talebi Savunma Bakanlığı tarafından reddedildi
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Mobilya atölyesi yandı, 100 bin liralık zarar oluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: LGS'de sınav anında isteyen öğrenci maskesini çıkarabilecek - Haber 16:59: Bolu'da tartıştığı bacanağını tüfekle ölürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Haber 16:57: Didim'de mavi bayraklı plajlar denetlendi - Haber 16:57: Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Haber 16:57: İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteri - Haber 16:29: Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti - Haber 16:18: Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber 12:55: Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı - Magazin