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DİYARBAKIR Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüDİYARBAKIR'da, bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu.

22.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:02
Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
DİYARBAKIR'da, bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Dilek Kaya yaşamını yitirirken, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015 tarihinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yusuf Ç. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Dilek Kaya'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, 'Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm' dediği belirtildi.
SİBEL CAN'A SARILIP AĞLAMIŞTI
Yapılan otopsinin ardından Dilek Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ergani ilçesinde toprağa verildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşini ziyarete gelen sanatçı Sibel Can'a sarılıp gözyaşı dökmüştü.
Yusuf Ç.?nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DİYARBAKIR Mutlu Kaya’nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Etiketler : Mutlu Kaya, Güncel

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