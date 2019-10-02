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Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Diyarbakır'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

02.10.2019 13:52
Diyarbakır'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Dicle Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Servet Koyun'un kullandığı 21 S 0650 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akçakaya yönetimindeki 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, tedbir amacıyla öğrencilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kaza anının ise sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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