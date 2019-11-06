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Diyarbakır öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi.

06.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:19
Öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hani'de yaşayan M.O.'nun kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama - kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracına yükleyerek metropol şehirlere sevk edeceği bilgisine ulaştı. Jandarma, M.O.'yu takibe aldı. Hani ilçesi girişinde S.T. ve S.Ç. isimli şahıslar ile birlikte öğrenci servis aracına uyuşturucuyu yükleyen M.O.'yu takibe alan ekipleri, minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın aracın arka bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır 176 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HANİ (Diyarbakır), (DHA)-
Diyarbakır öğrenci servisinde 176 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, Hani, Güncel

Kaynak: DHA


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