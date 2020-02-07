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Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

07.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:50Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Memiş ile birlikte çok sayıda esnaf da gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş hakkında, daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.
Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.
(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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