DİYARBAKIR Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürüklediDİYARBAKIR'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:57
Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi
DİYARBAKIR'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sur ilçesinin kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, ölü sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü. Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti. DİYARBAKIR Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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