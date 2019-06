DİYARBAKIR ORGAN BAĞIŞINA FARKINDALIK İÇİN 63 İL DOLAŞTILAR

AKDENİZ Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinden 54 kişi, 41 yılda 3'ü böbrek, biri karaciğer olmak üzere 4 nakil gerçekleştirilen üyeleri Emin Aslan 'ı Diyarbakır 'daki evinde ziyaret etti. Farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin 63 ilini dolaşan ekip, vatandaşları organ bağışı yapmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinden oluşan 54 kişilik ekip, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etmek amacıyla Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'la birlikte 63 ili dolaşan ve Türkiye çapında 2 bin gönüllü üyesi ile organ nakli konusunda farkındalık çalışmaları yürüten dernek üyeleri, 41 yılda 3'ü böbrek, biri karaciğer olmak üzere 4 nakil gerçekleştirilen Emin Aslan'ın Sur ilçesine bağlı Sati mahallesindeki evine konuk oldu.Türkiye'nin ilk böbrek nakli gerçekleştirilen hastalarında biri olan Emin Aslan'a 41 yılda 3'ü böbrek biri karaciğer olmak üzere 4 nakil gerçekleştirildi. 9 çocuk babası 65 yaşındaki Aslan, 2018'deki son naklinde, böbrek ve karaciğer nakli ile 21 saat süren operasyondan sonra 'Türkiye'nin ilk 2 organın aynı ameliyatta nakli gerçekleştirilen hasta' unvanını aldı.'TÜRKİYE'DE 80 BİNE YAKIN BÖBREK HASTASI VAR'Dernek başkanı Mehmet Şahan , Türkiye'de 80 bine yakın böbrek hastası olduğunu ifade ederek, 'Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği olarak, 'İl İl Türkiye' projemiz kapsamında şu ana kadar 61 ili dolaştık. Bugün Batman ve Diyarbakır'la 63 oldu. Diyarbakır'da 1977 yılında beraber böbrek nakli olduğumuz, kader arkadaşımız Emin Aslan'ın evindeyiz. Amacımız Türkiye'deki 70- 80 bin civarındaki böbrek hastasına ışık olmak. Bizim bir ilkemiz var, 'Bugün biz, yarın belki de siz' diye. Amacımız, Türkiye'deki böbrek nakli bekleyen kardeşlerimize ışık olmak ve insanlarımızı daha duyarlı olmaya böyle etkinlikler yaparak davet etmektir. Değerli kader arkadaşımızın evindeyiz. Yanımızda Türkiye'nin ikinci yüz nakli olan kardeşimiz de var. Böbrek nakli olan kardeşlerimiz var. Diyaliz hastası kardeşlerimiz var. Bizlere gönül veren kardeşlerimiz de bugün buradalar. 'Haydi Türkiye, organ bağışı için el ele' diyoruz dedi.'DEVLET ORGAN NAKLİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLATSIN'Organ bağışı konusunda yeni yasaların çıkmasını beklediklerini belirten Emin Aslan ise '1975 yılında böbrek hastalığına yakalandım, 1977 yılında ilk naklimi oldum. Ankara'da nakil ameliyatım gerçekleştirildi. O zaman, Türkiye'nin ilk böbrek nakli bana yapıldı. İlk ameliyatımdan 10 yıl sonra, o böbrek iflas etti. İkinci böbrek naklimi 1988'de oldum. O da bir süre sonra olmayınca 3'ncü nakil de 2018 yılında gerçekleştirildi. 3'ncü naklimde yine Türkiye'de ilk kez 2 organın aynı anda nakli gerçekleştirildi. Karaciğer ile böbrek aynı ameliyatta bana nakil edildi. Ameliyatım 21 saat sürdü. Misafirlerim sağ olsunlar beni ziyaret etmek için Antalya'dan buraya kadar geldiler. Beni gururlandırdılar. Allah onlardan razı olsun. Organ nakli çok önemlidir. Ben de derneğin bu gezilerine katıldım. Şu an sağlık durumum çok iyi. İnsanlar öldükten sonra, o organlar ölüyor. Neden o organlar toprağa gitsin Bir cana can vereceksin, bir insanı yaşatacaksın. Bundan daha güzeli var mıdır Neden toprak olsun Bütün dünyaya sesleniyorum, organ bağışı yapın. İran'da ölenlerin ailelerine sorulmuyor, ihtiyacı olana organ nakli yapılıyor ancak Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de ailelere soruluyor. Devlerimizin bunu kaldırması gerekiyor, bir yasa gelmesi gerekiyor. Binlerce insan nakil bekliyor. Diyaliz merkezlerinde çürüyen insanlar var. Bir çare bulunması lazım. Ölen kişilerin aileleri acı içinde oluyor zaten, o an organ nakline sıcak bakmayabilirler. Ben devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan böyle bir yasanın ve düzenlemenin gelmeleri için çağrıda bulunuyorum diye konuştu.Ziyarete katılanlardan, Türkiye'de 4'üncü, Antalya'da ise 2'nci yüz nakli gerçekleştirilen hastalardan Turan Çolak da herkesin organ bağışına desek olması gerektiğini belirterek, Ben 3,5 yaşında iken yanmışım. Küçükken ateşin içine düşmüşüm. 35 yaşında nakil oldum. Şu anda 42 yaşındayım. 19 yaşında bir kişinin yüzünü naklettiler. Nakil olduktan sonra hayatım değişti. Şimdi de bizler bu organ naklinin yayılması için Türkiye'yi geziyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Böbrek hastalarını görünce de bizler çok üzülüyoruz. Bebek hastalar bile var. Onları gördüğümüz zaman daha çok üzülüyoruz. İstiyoruz ki herkes organ bağışına destek olsunlar dedi.