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DİYARBAKIR Örgüt üyeliğinden aranırken, kumar oynarken yakalandı

Örgüt üyeliğinden aranırken, kumar oynarken yakalandıDİYARBAKIR'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi 18 ayrı suçtan aranan R.Y., koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, kumar oynarken yakalandı.

22.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:20
Örgüt üyeliğinden aranırken, kumar oynarken yakalandı
DİYARBAKIR'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi 18 ayrı suçtan aranan R.Y., koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, kumar oynarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüt propagandası yapma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'kamu malına zarar verme' gibi 18 ayrı suçtan 6 yıldır aranan R.Y.'nin Hani ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'ndeki Sarıevler mezrasında olduğunu belirledi.
21 Nisan gecesi saat 02.35'te operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, R.Y.'yi koronavirüs tedbirleri kapsamında açık olması yasak olan kahvehanede, kumar oynarken yakaladı. Üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan R.Y., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehaneni sahibi A.Z. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli, kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan da idari soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında A.Z.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymadıkları' gerekçesiyle toplam 50 bin 56 lira para cezası verildi. DİYARBAKIR Örgüt üyeliğinden aranırken, kumar oynarken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Güncel
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