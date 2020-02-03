Haberler » Güncel » Diyarbakır patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada - Haber

Diyarbakır patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kameradaDİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

03.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:52
Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada
DİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda, 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı. 2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.
Diyarbakır patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Merve Özbey kimdir? Merve Özbey kaç yaşında nereli? Kenan Koçak kimdir?
11:12  2020 Super Bowl'u kim kazandı? Super Bowl nedir?
11:06  Ömercik adıyla bilinen Ömer Dönmez kimdir? Ömer Dönmez neden öldü?
10:38  İlk cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre tarihleri! Cemre düşmesi nedir?
10:21  Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı, şifresiz mi? Maç hangi kanalda?
3.02.2020 11:55:07