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Diyarbakır pazarlarında, sıkı koronavirüs önlemleri

DİYARBAKIR'da İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, zabıta ekiplerince halk pazarlarında uygulanıyor.

06.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:06
Diyarbakır pazarlarında, sıkı koronavirüs önlemleri

DİYARBAKIR'da İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, zabıta ekiplerince halk pazarlarında uygulanıyor. 'Seçmece'ye izin vermeyen pazarcı esnafı, maske ve eldiven ile çalışıyor.

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu Diyarbakır 'da, İl Pandemi Kurulu tarafından pazarlarda maskesiz ve eldivensiz alışveriş yapılmaması, çocukların girişlerinin engellenmesi kararı alındı. Zabıta görevlileri de haftanın 6 günü halk pazarlarının kurulduğu bölgelerde denetim yapıyor. Ekipler, halk pazarlarının girişinde dezenfektan ve maske verdiği kişilerin vücut sıcaklıklarını kontrol ediyor. Sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının da yasaklandığı pazarda esnaf, maskesiz ve eldivensiz çalışmıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN STANT

Öte yandan pazarcı esnafı, ihtiyaç sahipleri için de stant kurdu. Esnafın gönüllü olarak poşetleyip bıraktığı meyve ve sebzeler, ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Zabıta, Güncel
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