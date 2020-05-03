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DİYARBAKIR Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldıDİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum çevresinde bulunan alanda, koronavirüs salgınına rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı, Kayapınar İlçe Belediyesi çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu.

03.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:42
Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki stadyum çevresinde bulunan alanda, koronavirüs salgınına rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı, Kayapınar İlçe Belediyesi çareyi, yolu kayalarla kapatmakta buldu.
Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır devam eden ve piknik alanı haline gelen bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Ancak vatandaşlardan bazıları, bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi. Şikayetler artınca Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu.
Belediye yetkilileri, şikayetlerin artması üzerine kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollar konulduğunu, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağı bildirildi. DİYARBAKIR Piknikçilerin önü alınamayınca yol kayalarla kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Haber

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