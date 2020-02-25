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Diyarbakır pkk'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi

PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 metre derinliğinde 2 odalı kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

25.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:45
PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
DİYARBAKIR'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 metre derinliğinde 2 odalı kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta ele geçirilen fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 15 pil, 200 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman da imha edildi.
Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 107 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır pkk'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi

Lice, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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