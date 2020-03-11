DİYARBAKIR PKK sığınakları kullanılmaz hale getirildi
PKK sığınakları kullanılmaz hale getirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 sığınak tahrip edildi, 547 kilo esrar ele geçirildi.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:07
PKK sığınakları kullanılmaz hale getirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 sığınak tahrip edildi, 547 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak ele geçirildi. Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 sığınak tahrip edildi, 547 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak ele geçirildi. Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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