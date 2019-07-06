06.07.2019 12:02
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DİYARBAKIR PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandı

PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandıDiyarbakır'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö. yakalandı.

PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandı
Diyarbakır'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında PKKKCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği, 5 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu, uyuşturucu ticareti yapma ve 2 basit yaralama olayına karıştığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö.'nün yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonda terörist Ş.Ö. yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından terörist Ş.Ö., sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı. DİYARBAKIR PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandı
Kaynak: DHA
Lice, PKK, Güncel

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