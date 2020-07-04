DİYARBAKIR Polis memuru bulduğu yaralı ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

Polis memuru bulduğu yaralı ebabil kuşunu yetkililere teslim ettiDİYARBAKIR'da polis memuru, evinin önünde bulduğu yaralı ebabil kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.

04.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:34
Polis memuru bulduğu yaralı ebabil kuşunu yetkililere teslim etti
DİYARBAKIR'da polis memuru, evinin önünde bulduğu yaralı ebabil kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.
Diyarbakır'da, işe gitmek için yola çıkan bir Özel Harekat polisi, yerde kanadı kırık halde bulduğu kuşu evine götürerek su ve yem verdi. Daha sonra ebabil olduğunu öğrendiği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekibe teslim etti. Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
'KORUMA ALTINDA OLAN BİR KUŞMUŞ'
Yaralı kuşu, evinin önünde bulduktan sonra yetkilileri aradığını belirten polis memuru, "Koruma altında olan bir kuşmuş. Evimin önünde yaralı bir şekilde buldum. Kanadı kırılmış. Biz de vatandaşlık görevimizi yaparak kuşu yetkililere teslim ettik" dedi. DİYARBAKIR Polis memuru bulduğu yaralı ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Güncel, Haber
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