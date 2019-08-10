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DİYARBAKIR ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 17 yapraktan oluşan kitap ele geçirildi.

10.08.2019 13:36
DİYARBAKIR ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır'da, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 17 yapraktan oluşan kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan bir kişinin, Roma dönemine ait altın yazmalı kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisini edindi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 9 Ağustos Cuma günü alıcılarla buluşacağını tespit etti. Bunun üzerine Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki buluşma noktasında önlem alındı. Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, tarihi eseri almaya gelen 3 kişiyle birlikte suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan kitaba el konuldu.
Kitap muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
DİYARBAKIR ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır, Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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