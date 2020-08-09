DİYARBAKIR Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar

Salgın riskine rağmen havuza giriyorlar

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Diyarbakır'da dikkat çektiği koronavirüslü hasta sayısındaki artışa rağmen sosyal mesafe ve maske tedbirlerine çoğunlukla uyulmazken, çocuklar da yasağa ve salgın riskine rağmen Anzele suyuna girmeyi sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarına rağmen Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Kent genelinde, özellikle ara sokaklarda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken, Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'nde bulunan Anzele Parkı'ndaki girilmesi yasak süs havuzu, sıcak havanın da etkisiyle serinlemek isteyen çocuklarla doldu. Bazıları ailesiyle bazıları arkadaşlarıyla gelen çocukların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması dikkat çekti.

Salgın riskiyle karşı karşıya kalan çocuklar, serinlemek için havuza geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi. Kentin farklı ilçelerinden yüzmek için gelen çocuklar, parka polis geldiği zaman kaçtıklarını sonra geri döndüklerini ve koronavirüsten fazla korkmadıklarını dile getirdi. Çocuklarını süs havuzuna getiren ebeveynlerin de gölgede oturarak, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmediği görüldü.