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Diyarbakır şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -

Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu - Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda apartman görevlisi olan Mezher Tekçi (48), maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor.

26.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:31Diyarbakır şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -
Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -
'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda apartman görevlisi olan Mezher Tekçi (48), maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Maç esnasında yaptığı hareketleri bazı ünlü teknik direktörlere benzetilince Tekçi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Diyarbakır'da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'u yöneten ve aynı zamanda Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Mezher Tekçi, maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Yöresel kıyafetlerle çıkmanın yanı sıra maç boyunca yerinde duramayarak, taç çizgisi boyunca futbolcularla beraber topun peşinde koşan Tekçi, gol kaçıran futbolcularına verdiği tepkisiyle de bazı ünlü teknik direktörlere benzetiliyor.
'MAÇLARDA BAZEN KENDİMİ KAYBEDİYORUM'
Maç sırasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra ilgi odağı olan Tekçi, çocukluğundan beri futbolu sevdiğini söyledi. Tekçi, Apartman görevlisiyim. Masterlar Ligi'nde 20 takımımız var. Şu anda 7 maç yaptık. 3 galibiyet 3 mağlubiyet 1 de beraberliğimiz var. Maçlarda bazen kendimi kaybediyorum. Bazen futbolcuyla beraber koşuyorum. Sanki gole ben gidiyorum gibi bir durum yaşıyorum. Tüm bunlardan zevk alıyorum. Futbolcularımız net golleri kaçırınca tepkiler veriyorum. Bir süre sonra da moral veriyorum. Gol kaçıran futbolcum yüzünden meşhur olduk. Yılmaz Vural takla atıyor, ayağını kırıyor. Ben daha kırmamışım ama kırmama az kaldı. Şapkamı kırdım zaten. Attım yere kırıldı yeni bir şapka aldım dedi.
'MAÇTAN SONRA GELİP İŞİMİ YAPIYORUM'
Sahaya yöresel kıyafetle gitmeyi sevdiğini belirten Tekçi, Hem seyirci hem rakip takım bu kıyafeti sevdiği için ben de seviyorum. Maçlara böyle gidiyorum. Eşofmanla gitmiyorum. Daha ilgi çekiyor, daha seviliyor. Futbolu sevdirmek için böyle giyiyorum. Onlar da beni seviyorlar Allah razı olsun. Maça gidiyorum maçtan sonra gelip işimi yapıyorum. İşimi de seviyorum. Temizlik olsun, çöp toplama olsun. Evde maç izlerken eşimle, çocuklarla kavga ediyorum. Onlar dizi olsun diyor. Ben maç olsun diyorum. Öyle tatlı kavgalarımız oluyor diye konuştu.
'HOCAMIZ JOSE MOURİNHO'YA BENZİYOR'
Seyrantepespor oyuncularından kendisi de Tekçi gibi apartman görevlisi olan Abdurrahim Deniz ise şunları söyledi
Hocamız sahada her zaman böyle davranıyor. Gol kaçırdığımız zaman, hata yaptığımız zaman bize kızıyor. Sadece sahada böyle. Ben golü kaçırdığım zaman bana çok kızdı. Gol krallığında 2'nci sıradayım. 13 yıldır buradayız. Aynı mesleği yapıyoruz. Hocamız Jose Mourinho'ya benziyor.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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