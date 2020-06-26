DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kameradaGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde düzensiz ve aşırı saman balyası yüklü araçlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

26.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:22
Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada
GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde düzensiz ve aşırı saman balyası yüklü araçlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya da yansıdı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa gibi şehirlerde hububat hasadının ardından, saman balyalarının düzensiz ve aşırı yüklendiği kamyon ve benzeri araçların diğer şehirlere tehlikeli yolculuğu devam ediyor. Karayollarında trafik denetimlerinden kaçmak için zaman zaman ara yollarda da ilerleyen araçların sürücüleri, hem kendilerini hem de görüş mesafesini etkiledikleri diğer araç sürücülerini tehlikeye atıyor. Bu tehlikeli durum kameraya yansıdı. DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Güncel, Haber

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