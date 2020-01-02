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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

02.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:26 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği 'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 

Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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