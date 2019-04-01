Diyarbakır Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Diyarbakır için sandığa giden vatandaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi DSP'den yana olmuştu. Peki, Diyarbakır seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Diyarbakır'da kim önde? Diyarbakır seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

DİYARBAKIR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Cumali Atilla, Cumhur İttifakı kapsamında yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Veysi Aghan gösterildi. HDP adına Adnan Selçuk Mızraklı, Vatan Partisi adına Bayram Yurtçiçek ve SP adına Fesih Bozan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %99,09 oranında açıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre Diyarbakır'da Adnan Selçuk Mızraklı % 62,96 oy aldı. Cumali Atilla'nın aldığı oy ise % 31,02 olarak kayıtlara geçti.

DİYARBAKIR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Diyarbakır'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Diyarbakır'da 2014 Yerel Seçimlerde BDP adına Gültan Kışınak, AK Parti adına Mehmet Galip Ensarioğlu, HÜDAPAR'dan Mehmet Hüseyin Yılmaz aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 55,11 oy oranı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 34,98 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. HÜDAPAR % 4,61 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

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