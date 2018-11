Diyarbakır Şehircilikte Örnek Hale Geldi"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:34



29 Kasım 2018 Perşembe 16:34

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Millete hizmet eden kayyum arkadaşlarımızın sayesinde Diyarbakır şehircilikte örnek gösterilebilir bir hale geldi. Her bir ilçemizin her bir mahallesine tarihinde görülmemiş hizmetler götürüldü." dedi.Vali Güzeloğlu, bir düğün salonunda düzenlenen ve 17 ilçeden 600 muhtar ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hizmetlerin ve kararların istişare edilmeden, milletin fikir, görüş ile düşüncesi alınmadan yapılması halinde eksik kalacağını ifade etti. Güzeloğlu, bu noktada halkın temsilcisi muhtarlarla sürekli istişare halinde olunduğunu söyledi.Yaptıkları çalışmaların hedefinde insan merkezli bir yönetim anlayışı olduğuna işaret eden Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her köşesine hizmet götürmek istediklerini, bölge halkının bunu hak ettiğini belirterek, şunları ifade etti:"Yıllardır ertelenen, ötelenen hizmet noktasında gelecek her yatırım ve girişimin önünde duran terör örgütü PKK, onun ihanet iş birliklerinin kaybettiği, tükettiği zamanı artık kazanmak istiyor. Her bir mahallemize, hanemize, beldemize gittiğimizde vatandaşlarımız bizden bunu istiyor. Başta eğitim, sağlık, kültür, alt ve üst yapı olmak üzere bu şehrin her köşesindeki her bir insan artık daha iyi yaşamak, daha yüksek bir kamu hizmetine ulaşmak, en önemlisi gönül köprüleri kurarak devletiyle, milletiyle buluşmak istiyor."Güzeloğlu, el birliği ile bu konuda çok önemli bir değişim ve dönüşümün başarıldığını aktardı."Diyarbakır bugün bir çiçek bahçesi"Güzeloğlu, Diyarbakır'ın artık "diyar-ı huzur"un, güvenliğin, emniyetin, esenliğin kenti olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:"Sağlanan bu huzur ve güven ortamında artık önceliğimiz ekonomik, sosyal kalkınma ve gelişme. Millete hizmet eden kayyum arkadaşlarımızın sayesinde Diyarbakır şehircilikte örnek gösterilebilir bir hale geldi. Her bir ilçemizin her bir mahallesine tarihinde görülmemiş hizmetler götürüldü. Diyarbakır bugün bir çiçek bahçesi. Niye? Hizmet veren bütün arkadaşlarım hizmet öncelikli düşünerek tek bir kuruşu bile ihanete ve haksız yere değil, doğrudan millete harcama şiarıyla hareket etti."Yatırımlarla kentin önemli bir konuma geleceğini vurgulayan Güzeloğlu, "2023 yılında Diyarbakır'ı çok önemli, kalkınmış bir şehir idealine, Türkiye'nin Orta Doğu ile buluşan lojistik bir üretim merkezine dönüştüreceğiz. Bunu milletimizle yapacağız. Bu kentin ve bu bölgenin yıllarını ziyan ettiler, kaynaklarını yok ettiler, insanının gelişmesinin önüne set çekip karanlığa mahkum etmek istediler, yaktılar, yıktılar. Onların yaptığı iş budur. O zihniyetin, o terör ideolojisinin vadettiği de budur. Onların işi yıkmak, bizim işimiz yapmak. Hizmeti en uç noktaya kadar götürme kararlığındayız." ifadesini kullandı.Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kaymakamlar, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.