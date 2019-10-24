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Şehit babası, HDP'li Sezai Temelli'nin yolunu kesti: Oğlumu öldürdüler

Diyarbakır'da esnafları ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yolunu kesen şehit babası, "Oğlumu öldürdüler" diyerek çıkıştı.

24.10.2019 16:21

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi.

"BEN ŞEHİT BABASIYIM, OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Şehit babası, HDP'li Sezai Temelli'nin yolunu kesti: Oğlumu öldürdüler

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Güncel

Kaynak: DHA

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