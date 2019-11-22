Haberler » Güncel » Diyarbakır serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye - Haber

Diyarbakır serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalyeDiyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:14
Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye
'ın ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.
Küçük yaşta geçirdiği ateşli rahatsızlık nedeniyle yardım almadan yürüyemeyen Serhat Yılmaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteği Diyarbakır İl Komutanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Yılmaz'ın durumundan haberdar olan jandarma ekipleri, İstanbul'daki bir belediye ile irtibata geçerek, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Jandarmanın talebi üzerine gönderilen akülü tekerlikle sandalye, Serhat Yılmaz'a hediye edildi.
Diyarbakır serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

Diyarbakır, Jandarma, Çüngüş, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 Hakem hastaneye sevk edilen 33 şüphelinin de raporları sahne çıktı
19:46 Adana'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
19:45 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:44 Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 19:47:52