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DİYARBAKIR Seyyar satıcılarla zabıta arasındaki gerginlikte sosyal mesafe unutuldu

Seyyar satıcılarla zabıta arasındaki gerginlikte sosyal mesafe unutulduDİYARBAKIR'da, kaldırımda tezgah açan seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında çıkan gerginlik, polisin müdahalesiyle son buldu.

27.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:50
Seyyar satıcılarla zabıta arasındaki gerginlikte sosyal mesafe unutuldu
DİYARBAKIR'da, kaldırımda tezgah açan seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında çıkan gerginlik, polisin müdahalesiyle son buldu. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi.
Zabıta ekipleri, seyyar satıcılardan, kaldırıma açtıkları çiğ köfte, erik ve halka tatlı tezgahlarını kaldırılmalarını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Gerginliği, polis müdahale ederek sonlandırdı. Seyyar satıcılar tezgahlarını kaldırarak bölgeden ayrılırken, yaşananlar sırasında sosyal mesafe kuralının dikkate alınmadığı görüldü. DİYARBAKIR Seyyar satıcılarla zabıta arasındaki gerginlikte sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Güncel, Haber
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