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Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu.

12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:55
Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı
İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin boş hali drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca anonslarla sokağa çıkma yasağını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıp vatandaşları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken, yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı. Kentin en işlek noktalarından Mahabat Bulvarı boş kalırken, bu anlar drone ile havadan görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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