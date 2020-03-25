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DİYARBAKIR Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dediDİYARBAKIR'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu.

25.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:15

Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

DİYARBAKIR'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu. Müftülüğün hakkında soruşturma başlattığı Abdulbari Y., tepkiler üzerine hayvanlara merhamet konulu bilgilendirme yapıp, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kozan Mahallesi'nde imamlık yapan Abdulbari Y., küresel salgın koronavirüse karşı cami hoparlöründen vatandaşları Kürtçe uyardı. İmam Abdulbari Y.'nin uyarı konuşmasındaki sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözlerini içeren video, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Tepkiler üzerine imam Abdulbari Y., ikinci uyarı anonsu yaptı. Abdulbari Y., Kürtçe ve Türkçe olarak camiden yaptığı ikinci uyarısında İslamiyet'te hayvanlara merhamet üzerine bilgi verdi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Abdulbari Y., konuşmasında ilk konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Abdulbari Y., şunları söyledi:

"Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."

MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi. Mahalleli, söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu ifade etti.

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DİYARBAKIR Sözleri tepki çeken imam ’yanlış anlaşıldım’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Miraç Kandili, Kozan, Sur, Güncel

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DİYARBAKIR Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

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