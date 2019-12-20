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Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısıDİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

20.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:56
Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı
DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber: DİYARBAKIR,(DHA)
Diyarbakır sur belediye başkanı hdp'li buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Sur, Güncel

Kaynak: DHA


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