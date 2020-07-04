DİYARBAKIR Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradı

Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradıDİYARBAKIR'ın tarihi surlarının gölgesinde serinlemeye çalışan N.D. (31), husumetli olduğu 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

04.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:49
Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradı
DİYARBAKIR'ın tarihi surlarının gölgesinde serinlemeye çalışan N.D. (31), husumetli olduğu 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesinde meydana geldi. N.D., tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalışırken, aralarında husumet olduğu isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre husumetli olduğu kişileri gören N.D., kaçtığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırının ardından yaralanan N.D.'ye çevredekilerin yardım girişimi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DİYARBAKIR Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sur, Güncel, Haber
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